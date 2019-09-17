Танцовщик Полунин лично отберет детей в Академию хореографии в Крыму

Севастополь, 17 сентября. Известный артист балета Сергей Полунин сообщил, что будет лично присутствовать на просмотре детей для поступления в Академию хореографии в Севастополе.

Первый отбор прошел в июне, по его результатам 20 детей зачислены на обучение за счет средств бюджета. Дополнительный отбор состоится 22 сентября в Севастопольском академическом театре танца имени Елизарова.

«Я прилечу в Севастополь, чтобы лично отобрать 10 девчонок и мальчишек 1-2 классов на подготовительное отделение. Эти дети будут учиться в Академии хореографии на гранты моего благотворительного фонда», – написал танцовщик в Instagram, его цитирует ForPost.

Академия хореографии появилась в июне 2019 года в рамках застройки мыса Хрустальный. Авторы проекта хотят разместить здесь художественный музей, театр оперы и балета, академию хореографии с общежитием для детей, музей защитников Севастополя и жилой дом.

Для горожан благоустроят пляж на 400 мест, планируется озеленение территории. С 12 августа Сергей Полунин стал исполняющим обязанности ректора Академии хореографии.

Он получил блестящий танцевальный опыт в британской школе Royal Ballet School, выступал в Большом театре и Баварском балете. В 2017 году его пригласили на небольшую роль в фильме «Убийство в ночном экспрессе», годом позднее вышел фильм с его участием «Неуреев. Белый ворон» о великом танцовщике Рудольфе Нурееве.