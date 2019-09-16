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Развожаев отменил закупку автомобиля за 6 млн рублей для чиновников Севастополя

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Развожаев отменил закупку автомобиля за 6 млн рублей для чиновников Севастополя

Севастополь, 16 сентября. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отменил закупку Toyota Land Cruiser 200 за 6 млн рублей для чиновников.

ГУП «Центр эффективного использования собственности города» 15 июня принял решение приобрести автомобиль люкс-класса для сопровождения высопоставленных лиц. Закупкой заинтересовались активисты ОНФ.

После смены губернатора в Севастополе контракт отменили. Развожаев отметил, что средства нужно использовать рационально.

«Такое решение принимали в ДИЗО самостоятельно. Видимо понимая, что я бы такую трату не одобрил. Радует, что была проявлена сознательность и рачительное отношение к бюджетным деньгам», – сказал врио губернатора, его цитирует ForPost.

По словам Развожаева, закупкой занималось предприятие, которое обязано эффективно использовать ресурсы Севастополя. Нельзя допускать излишеств для чиновников, с его мнением согласен и депутат Заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов.

Он уверен, что 6 миллионов рублей можно израсходовать гораздо эффективней, а для чиновников приобрести более скромный автомобиль.

Ранее социологи провели опрос среди крымчан. Большинство жителей полуострова довольны уровнем жизни.

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