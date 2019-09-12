Власти Москвы выделили 22 млрд рублей на благоустройство центра Севастополя

Севастополь, 12 сентября. Архитекторы представили концепцию благоустройства Большой Морской улицы правительству Севастополя.

На одной из центральных улиц города находятся несколько зданий, которые являются объектами культурного наследия. Средства на реконструкцию в размере 22 млрд рублей выделили власти Москвы.

Проект предусматривает благоустройство Большой Морской улицы и площадей Лазарева и Ушакова, реставрацию фасадов, ремонт крыш зданий, пишет ForPost.

Как рассказал ведущий инженер бюро Wowhaus Иван Крашенинников, на центральных улицах города отсутствует единая среда. Здесь нет инфраструктуры для маломобильных граждан и велосипедистов.

Он предложил уменьшить кличество полос на проезжей части и за счет этого расширить пространство для пешеходов и зон отдыха, организовать парковочные места.