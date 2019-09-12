Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Власти Москвы выделили 22 млрд рублей на благоустройство центра Севастополя

249
0 Оставить комментарий

Власти Москвы выделили 22 млрд рублей на благоустройство центра Севастополя

Севастополь, 12 сентября. Архитекторы представили концепцию благоустройства Большой Морской улицы правительству Севастополя.

На одной из центральных улиц города находятся несколько зданий, которые являются объектами культурного наследия. Средства на реконструкцию в размере 22 млрд рублей выделили власти Москвы.

Проект предусматривает благоустройство Большой Морской улицы и площадей Лазарева и Ушакова, реставрацию фасадов, ремонт крыш зданий, пишет ForPost.

Как рассказал ведущий инженер бюро Wowhaus Иван Крашенинников, на центральных улицах города отсутствует единая среда. Здесь нет инфраструктуры для маломобильных граждан и велосипедистов.

Он предложил уменьшить кличество полос на проезжей части и за счет этого расширить пространство для пешеходов и зон отдыха, организовать парковочные места.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров