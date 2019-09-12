Первого президента Крыма перевезут в Россию после инсульта в Турции

Симферополь, 12 сентября. Первого президента Крыма Юрия Мешкова готовят к транспортировке в Россию из Турции, рассказала его дочь Марианна.

Бывший политик отдыхал в Турции, когда с ним случился инсульт. Мешков впал в кому, из которой вышел на следующий день. Однако врачи обнаружили у него воспаление легких.

Сейчас первый президент парализован, его планируют доставить в Россию. По словам Марианны Мешковой, рейс будет в пятницу или в субботу.

«Нужно выкупать шесть мест, раскладывать кресла и перевозить его только в лежачем положении», — рассказала дочь, ее слова цитирует ForPost.

Она добавила, что никто из России не предложил помощь ее отцу. Напомним, что Юрий Мешков был первый президентом Крыма с февраля 1994 года по март 1995 года.

Ранее сообщалось, что в начале сентября на турецком курорте погибла пятилетняя россиянка. Она захлебнулась в бассейне, врачи не смогли помочь девочке.