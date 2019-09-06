Аксенов назвал сроки полного обеспечения Крыма качественной питьевой водой

Симферополь, 6 сентября. Основные проблемы по бытовому водоснабжению населения Крыма решены, заявил глава региона Сергей Аксенов. В ближайшие пять лет в республике будут работать над тем, чтобы снабдить качественной водопроводной бытовой водой все население полуострова.

Как сообщает ForPost, Аксенов сообщил, что на сегодняшний день не все районы Крыма обеспечены хорошей питьевой водой. В частности, серьезные проблемы есть в Первомайском, Джанкойском и Красноперекопском районах, где никогда не было хорошей воды, фиксируется высокая минерализация. Для решения этих проблем необходимо строить соответствующие очистные сооружения.

Клава Крыма пообещал, что эти проблемы будут решаться в ближайшие годы в рамках нацпроекта «Чистая вода».

«До 2024 года 100% населения Крыма будет обеспечена для питьевых нужд чистой питьевой водой», — заявил Аксенов.

Говоря о том, чего удалось добиться на сегодняшний день, Аксенов сообщил, что в регионе установлена предельная планка тарифа, обеспечен подвоз воды во все населенные пункты, где не было водоснабжения, пробито около 150 скважин.

Как сообщалось ранее, в середине августа крымские политики развеяли миф о том, что полуостров страдает от украинской водной блокады. Ранее Киев неоднократно заявлял, что не собирается возобновлять подачу пресной воды в Крым. Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков уточнил, что более всего от недостатка воды пострадало земледелие полуострова, но даже оно смогло адаптироваться под новые реалии. По данным вице-спикера Крыма Ефима Фикса, в возобновлении подачи воды на полуостров не только нет необходимости, но и она может стать экономически невыгодной для региона.