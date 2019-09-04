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Большинство крымчан довольны уровнем жизни на полуострове

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Большинство крымчан довольны уровнем жизни на полуострове

Симферополь, 4 сентября. Большинство крымчан (83 процента) в целом довольны уровнем жизни, что подтверждается результатами опроса ВЦИОМ.

Исследование проходило в формате телефонного интервью, в котором приняли участие 1600 человек. Специалисты спросили об уровне жизни в Крыму с учетом данных опрошенных о материальном положении, здоровье и отношениях с родственниками.

Только 56% крымчан довольны своими семейными доходами. При этом 25% респондентов ответили, что их материальное положение улучшилось.

50% респондентов не заметили существенных изменений и только 20% пожаловались, что их материальное состояние ухудшилось.

Молодежь и безработные крымчане недовольны ситуацией в Крыму, а у 76% респондентов жизнь на полуострове не вызывает недовольства, пишет ForPost.

Напомним, что в этом году в Крыму отметили пятилетие с момента присоединения к России по итогам народного референдума. С марта 2014 году полуостров получает поддержку федерального центра на развитие социальной инфраструктуры, ремонт дорог.

Крымские города укрепляют экономические связи с другими регионами страны.

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