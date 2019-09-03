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Напоминания о правилах безопасности разместили на пешеходных переходах в Ялте

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Напоминания о правилах безопасности разместили на пешеходных переходах в Ялте

Ялта, 3 сентября. Напоминания об элементарных правилах безопасности разместили на десятках пешеходных переходов на южном берегу Крыма в Ялте. Соответствующая информация появилась на официальном сайте администрации города.

Волонтеры при поддержке городской администрации решили разместить на пешеходных переходах Большой Ялты предупреждающие надписи «Посмотри налево», «Возьми ребенка за руку» и «Сними наушники», которые напоминают местным жителям и гостям Ялты о том, что переходить дорогу нужно предельно осторожно.

Согласно информации администрации Ялты, места для нанесения граффити были выбраны «на основе анализа аварийности и загруженности дорог», пишет ForPost.

По словам главы администрации Ялты Алексея Челпанова, такие предупреждающие надписи появились на переходах, которые находятся рядом с образовательными учреждениями.

«Это важно: дети, особенно в первом, втором, третьем классах активны, и бывают случаи, когда они выбегают на дорогу. И чем больше каких-то превентивных мер будет, чтобы не допустить ДТП с участием школьников, тем лучше: кашу маслом не испортишь в данном случае», — объяснил он.

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