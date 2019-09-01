Крымчан предупредили о мощной магнитной буре 2 сентября

Севастополь, 1 сентября. Мощнейшая магнитная буря накроет Крым с 1 по 2 сентября, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Пик магнитной бури придется на 1 сентября, уровень угрозы оценивается в 4-5 баллов, это соответствует уровню G1. Медики предупреждают, что магнитные волны могут почувствовать не только метеозависимые люди.

Речь идет о головной боли, перепадах настроения, повышенной усталости и даже раздражительности. При магнитных бурях у многих возникают проблемы с концентрацией внимания и памятью, пишет ForPost.

В этом году лето в Крыму было намного прохладнее по сравнению с прежним сезоном. Спасатели неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильного ветра с дождем.