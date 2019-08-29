Троллейбус сбил школьницу на проезжей части в Севастополе

Севастополь, 29 августа. Троллейбус сбил 15-летнюю девочку в Севастополе, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

ДТП произошло 28 августа в Гагаринском районе. Школьница шла по проезжей части по встречной полосе и попала под троллейбус.

Пострадавшая получила несерьезные травмы, ее жизни ничто не угрожает. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства инцидента, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что 29 августа в Карелии перевернулся автобус, в котором находились учителя. Пострадали пять человек.