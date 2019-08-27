Коктебель, 27 августа. Руководитель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил о 100% готовности к проведению в Крыму фестиваля рэп-музыки Rap Koktebel.

«Уже идут саундчеки, сцена стоит, площадка готова, фан-зона, все вокруг, инфраструктура. Мы полностью готовы, все артисты, которые были нами обещаны, приехали», — отметил он.

Фестиваль Rap Koktebel пройдет на пляже в Коктебле 27-28 августа. Во вторник на сцене Rap Koktebel выступят РЭП Завод, Максим Круженков (Таврида), Женя Дидур и MishkaBeat, BLVCK JESUS, Lil Kate, Кравц, Azizi GIBSON и Мот.

В среду выступят DJ set, JungleJunkiez, RAEV, Mozee Montana, Tony Tonite, Guf, ONYX, а также некий таинственный гость из США.

Ранее сообщалось, что Oxxxymiron (Мирон Федоров), который является одним из самых известных рэп-исполнителей в России, отказался от сотрудничества с лейблом Booking Machine. Об этом он сам объявил во время фестиваля Booking Machine Festival в Москве.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.