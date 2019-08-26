Дельфин с уникальной мутацией замечен у берегов Крыма

Симферополь, 26 августа. Дельфин с необычной мутацией был замечен у берегов полуострова Крым возле Судака: хвост млекопитающего был четко разделен на три части.

Как сообщает ForPost, необычного дельфина заметили в Новом Свете. Его хвостовой плавник был четко разделен на три части, тогда когда как у всех остальных дельфинов хвостовой плавник разделен на две.

В Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» отметили, что ранее были зафиксированы различные мутации позвоночника, костей черепа, были замечены лишние плавники. Однако такого хвоста ученым видеть еще не довелось.

По мнению экспертов, данная мутация могла стать следствием близкородственных скрещиваний внутри обособленного количества животных.

Ранее сообщалось, что в Крыму обнаружен неизвестный вид микроорганизмов. Как передавала «Газета.ру», бактерии были найдены в пещере «Таврида», в которой ранее ученые находили останки древних хищников и других животных. Микроорганизмами был пронизан тонкий слой уникальных фосфатных минералов.