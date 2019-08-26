Симферополь, 26 августа. Строители приступили к сносу крупного самовольно возведенного торгового центра в Симферополе, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что ранее ссуд признал торговый центр «Куб» самовольной постройкой. Здание было возведено в центральной части города на площади Куйбышева.

Строители приступили к сносу крупного самовольно возведенного ТЦ в Симферополе. Как пишет РИА Новости, администрации уточнили, что введено временное ограничение движения транспортных средств на прилегающей территории. На место работ прибыла специальная техника. Власти пообещали разобрать торговый центр за пять-шесть недель.

Ранее сообщалось, что в МЧС предостерегают от активизировавшихся вымогателей, устраивающих лжепроверки под видом Госпожнадзора. Отмечается, что было зафиксировано 120 случаев с участием лжесотрудников Госпожнадзора, которые вымогали у россиян деньги. Как добавили в ведомстве, от таких мошенников чаще всего страдают бизнесмены. Случаи вымогательства денег были замечены в Свердловской, Воронежской, Новосибирской, Московской и Рязанской областях, в Татарстане и на Кубани. В МЧС добавили, что мошенники угрожают бизнесменам проверками или пытаются за плату «избавить» их от внимания надзорных ведомств.

Кроме того, мошенники пытаются продать и установить автономные пожарные извещатели или датчики утечки газа жителям многоквартирных домов.

Массовые проверки торговых центров на противопожарную безопасность начались в России после пожара в Кемерово в марте 2018 года. В торговом центре погибли 64 человека, около 80 человек пострадали.

ФАН поинтересовалось, какие меры приняты для обеспечения безопасности посетителей крупными торговыми центрами после трагедии в «Зимней вишне».

В компании IKEA рассказали, что проводят на регулярной основе проверки и комплексные тестирования систем противопожарной защиты, в том числе и на аварийных источниках электроснабжения. Например, тестирование автоматического запуска пожарных насосов проводится каждую неделю, а тестирование автоматической системы пожарной сигнализации, включая противопожарный алгоритм, ежемесячно.

«Иногда, кстати, посетили жалуются на учебные эвакуации, — рассказали в дирекции IKEA. — Но мы просим всех отнестись с пониманием. Это делается для их безопасности. Наши детские площадки спроектированы и размещены таким образом, чтобы в случае ЧС эвакуация прошла максимально оперативно и организованно. В этих целях для персонала действуют коды раннего предупреждения».

В тех торговых центрах МЕГА, где работают операторы детских площадок или образовательно-развлекательные центры, эвакуация детей осуществляется по отдельной схеме и по безбарьерным путям. При этом детей выводят в специально отведенные пункты сбора за пределами здания — для них развертывается теплая палатка или подаются автобусы.

Для родителей действует система оповещения, что их дети уже эвакуированы и находятся в специальном пункте сбора. Если на улице холодная погода, то при эвакуации посетителям раздаются пледы.

В холдинге «Адамант» (объединяет сеть торговых центров в Санкт-Петербурге) Федеральному агентству новостей сообщили, что «при проектировании, строительстве и реконструкции зданий петербургских ТЦ используются строительные материалы, которые соответствуют нормативной группе горючести, применяемой для конкретных конструкций и элементов».