Судак, 25 августа. Участник «Таврида — Арт» в Крыму сделал предложение свой девушке на площадке фестиваля, сообщил организатор Егор Лукьянчиков.

На фестивале царит творческая атмосфера, которая создает романтическое настроение. По словам Егоря Лукьянчикова, во время концерта на площадке «Тавриды» молодой человек на глазах у тысяч зрителей сделал предложение своей девушке, пишет РИА Новости.

Она оценила этот жест и ответила согласием. Все участники фестиваля встретили ее решение аплодисментами. Напомним, что творческая часть фестиваля проходит в бухте Капсель в районе Судака.

Здесь работает образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида». Ранее сообщалось, что в первый день фестиваля площадку посетили более 30 тысяч человек.

Участники создали художественное полотно размером более 100 квадратных метров, а КВНщики организовали самый большой мозговой штурм по написанию шуток и привлекли к процессу 56 человек. Оба достижения вошли в Книгу рекордов России.