Симферополь, 24 августа. Ремонт дороги на участке трассы Симферополь — Севастополь стартовал в ночь на 24 августа, сообщили в пресс-службе севастопольской городской администрации.

Ремонтируется первый участок от пересечения с Президентской дорогой до СТ «Дорожник». Рабочие заменят изношенное покрытие дороги.

Все работы проходят ночью, чтобы не мешать движению транспорта в дневное время. Ремонт участка трассы выполняется в рамках национального проекта о безопасных дорогах, пишет ForPost.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ремонтировать дороги на полуострове будет один подрядчик. Таким образом он ожидает повысить качество выполняемых работ.