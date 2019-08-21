В Крыму снизят стоимость отопления для финансовой разгрузки населения

Севастополь, 21 августа. Жителям Крыма снизят стоимость отопления с 2019 года. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета по ценам и тарифам полуострова, такая мера необходима, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на крымчан.

Крымчане могут сэкономить на оплате отопления с этого года. Теперь тепловая энергия, как сообщает ForPost, будет обходиться жителям полуострова в 2300 рублей за 1Гкал вместе с НДС. Таким образом стоимость снизится на 700 рублей за одну единицу тепла.

Известно, что разницу между тарифами для населения и ранее установленными ценами будут возмещать из бюджета полуострова. Поэтому ресурсоснабжающие предприятия будут получать столько же денег с населения, сколько и до снижения стоимости.

Отметим, такое решение принято главой республики Сергеем Аксеновым для того, чтобы финансово разгрузить жителей Крыма. Кроме того, теперь пересматривать тариф будут только один раз в год – 1 января.