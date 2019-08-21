Принят новый закон о приютах для животных в Севастополе

Севастополь, 21 августа. Власти Севастополя сделали вторую попытку принять закон об организации приютов для животных. Сообщается, что врио губернатора города Михаил Развожаев выступает за создание места для бездомных собак и кошек.

Закон «О некоторых вопросах в области обращения с животными в городе Севастополе» пытаются принять уже не в первый раз. Из-за вето, которое наложил прошлый губернатор и невозможности его преодоления депутатами, животные так и остались без крова над головой. Однако сейчас, по мнению врио губернатора города Михаила Развожаева, закон просто необходимо принять.

Как передает ForPost, документ устанавливает полномочия органов власти в обращении с животными. Развозжаев уверен, что организацией приютов должно заниматься правительство. Также градоначальник приложить все усилия, чтобы согласовать расходы с Минфином.

Отметим, что аналогичные проекты уже реализованы в других крупных городах страны. Важной задачей для строительства приюта в Севастополе является сбор пожертвований на помощь бездомным животным, но первые инвестиции, по мнению Развожаева, должны поступить от государства.