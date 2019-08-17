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Современные художники представят свои работы на фестивале «Таврида-Арт» в Крыму

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Современные художники представят свои работы на фестивале «Таврида-Арт» в КрымуСевастополь, 17 августа. Выставка современного искусства состоится в рамках фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму. Сообщается, что художники разместят свои работы на период с 23 по 25 августа.

Современные художники представят произведения искусства на фестивале творческих объединений «Таврида-Арт». Выставка «Время. Сообщение. Контакт» будет доступна с 23 по 25 августа. Как сообщается в пресс-службе, тематикой художественных работ станет проблема коммуницирования и внутреннего сообщения разных аспектов жизни. Известно, что участники посредством своих произведений расскажут о трудностях взаимодействия исторического и культурного прошлого, о самоидентификационной проблеме и теме культурных кодов.

Свои работы на выставке презентуют эксперты художественных смен форума, художники-выпускники фестиваля, а также деятели искусства, которых порекомендовали члены экспертного сообщества. Скульптуры, живопись, инсталляции и мультимедийные проекты будут представлены на мероприятии.

Фестиваль «Таврида-Арт» будет проходить в Крыму с 20 по 26 августа в рамках общего арт-кластера «Таврида». На мероприятии можно будет посетить форум деятелей культуры и искусств и образовательный комплекс «Арт-резиденция Таврида».

Отметим, что в фестивале примет участие порядка 4,5 тысячи человек, которые смогут получить до трех миллионов рублей на реализацию своих проектов. Общий фонд фестиваля составляет 80 миллионов рублей, который будут распределены между участниками.

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