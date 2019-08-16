Неизвестные в Крыму сломали памятник советским партизанам

Симферополь, 16 августа. Неизвестные разрушили в Крыму памятник советским партизанам, которые защищали эту землю от немецких захватчиков.

Местные жители опубликовали в соцсетях последствия вандализма — опрокинутую на землю стелу. Вероятнее всего, злоумышленники сбросили плиту с постамента, наехав на нее «КамАЗом».

Напомним, что памятная стела представляет собой плиту, на которой написано: «Остановись, путник. Прочти и запомни: ты вступаешь на священную землю, обильно политую кровью партизан северного соединения Крыма». Она посвящена бойцам сопротивления, которые погибли, защищая Крым в 1941-1944 годах. Стела была установлена в нескольких километрах от Кургана Славы, также посвященного крымским партизанам, сообщает ForPost.

В июле вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза, генералу Николаю Ватутину в украинской Полтаве. Злоумышленники закрасили на памятнике инициалы Ватутина и написали слово «враг». Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали эти действия как хулиганство.