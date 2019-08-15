Крымчанин сломал челюсть московскому священнику на набережной в Ялте

Симферополь, 15 августа. Неизвестный избил столичного иерея Алексея Забелина во время отдыха в Крыму, об этом священник сообщил в соцсетях.

Инцидент произошел на набережной в Ялте. По словам священнослужителя, его сын натер ногу неудобной обувью, и он усадил мальчика на скамейку.

«Неожиданно подошел человек в белом и отпихнул моего сына с лавки, сказав, что у него скоро шоу и лавка на набережной занята», — написал Забелин, его цитирует ForPost.

Священник стал звать полицию, и в этот момент прохожий несколько раз ударил его. Очевидцы происшествия вызвали скорую и правоохранителей.

Забелин добавил, что сейчас находится в больнице с переломом челюсти. При этом в полиции ему сообщили, что крымчанин написал встречное заявление.

В пресс-службе ГУ МВД России по Крыму отметили, что устанавливают обстоятельства происшествия.