В Крыму сообщили о хакерской атаке на сайты госорганов

Симферополь, 14 августа. Неизвестные злоумышленники предприняли хакерскую атаку на сайты госорганов Крыма. Об этом в среду заявил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

«Были попытки создать условия, при которых пользователи информационных систем не смогли бы получить доступ к данным ресурсам​​​. Последствия хакерской атаки минимизированы благодаря слаженным действиям профессиональной команды», — цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам Зырянова, хакеры, в частности, пытались блокировать работу главы республики, а также сайт регионального правительства. Для этого они использовали SYN-флуд — атаку, при которой на сервер отправляется большое количество SYN-запросов в короткий срок, что выводит сайт из строя. Это является одной из разновидностей DDoS-атаки.

Атака продолжалась в течение суток. Суммарно в центр обработки данных поступило 16,5 млрд аномальных запросов с 1,5 млн разных IP-адресов. Несмотря на это, техническим специалистам удалось довольно быстро восстановить работу государственных сайтов.

Ранее сообщалось о хакерской атаке на сайт российского лоукостера «Победа». Инцидент произошел во время распродажи билетов. По словам представителя авиакомпании, была зафиксирована мощная DDoS-атака, из-за которой сайт перевозчика некоторое время был недоступен.