Температура в Крыму достигнет 36 градусов

Севастополь, 13 августа. В Крыму на этой неделе ожидается жара до 36 градусов. Синоптики Гидрометцентра сообщают, прогнозируемая температура приблизится к рекордным значениям.

Южный берег Крыма ожидает наступление жаркой летней погоды в ближайшие дни. Эксперты обещают повышение температуры воздуха в этом районе до 36 градусов. Такие показатели очень приближены к зафиксированному рекордному значению температуры на этой территории.

«До конца рабочей неделе в Крыму осадков не ожидается, температура воздуха в ночные часы составит +16...+21 градус, на южном берегу +22...+25 градусов, днём безоблачное небо увеличит дневной прогрев до +30...+36 градусов, а в горах до +25...+30», – передает РИА Новости прогнозы синоптиков.

Сообщается, что рекорд максимальной температуры воздуха в Крыму, который составляет 36,4 градуса, может быть побит в ближайшие дни. Такая жара, как предполагают эксперты, увеличит шанс возникновения лесных пожаров на территории Крыма.