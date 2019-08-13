Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Температура в Крыму достигнет 36 градусов

158
0 Оставить комментарий

Рекордная жара до 36 градусов будет зафиксирована в КрымуСевастополь, 13 августа. В Крыму на этой неделе ожидается жара до 36 градусов. Синоптики Гидрометцентра сообщают, прогнозируемая температура приблизится к рекордным значениям.

Южный берег Крыма ожидает наступление жаркой летней погоды в ближайшие дни. Эксперты обещают повышение температуры воздуха в этом районе до 36 градусов. Такие показатели очень приближены к зафиксированному рекордному значению температуры на этой территории.

«До конца рабочей неделе в Крыму осадков не ожидается, температура воздуха в ночные часы составит +16...+21 градус, на южном берегу +22...+25 градусов, днём безоблачное небо увеличит дневной прогрев до +30...+36 градусов, а в горах до +25...+30», – передает РИА Новости прогнозы синоптиков.

Сообщается, что рекорд максимальной температуры воздуха в Крыму, который составляет 36,4 градуса, может быть побит в ближайшие дни. Такая жара, как предполагают эксперты, увеличит шанс возникновения лесных пожаров на территории Крыма.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров