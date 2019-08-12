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Крымчанин получил травму позвоночника после падения на параплане

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Крымчанин получил травму позвоночника после падения на параплане

Симферополь, 12 августа. Парапланерист разбился в горах Крыма, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Инцидент произошел на горе Таз-Тау. По предварительной информации, 42-летний мужчина не справился с управлением летательного аппарата. Пострадавший получил серьезные ранения, ему наложили воротник Шанца из-за сильных болей в шейном отделе позвоночника.

Как рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов, это четвертый случай, связанный с падением парапланеристов в крымских горах. В начале июле упал спортсмен в районе горы Роман-Кош, мужчина получил травму позвоночника, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб при полете на параплане на курорте Фетхие в Турции.

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