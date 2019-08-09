Российские власти обязали мобильных операторов согласовывать тарифы в Крыму

Симферополь, 9 августа. Минкомсвязи России провело совещание по вопросу регулирования тарифов на мобильную связь в Крыму, рассказал в пятницу министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

По итогам совещания было принято решение сформировать рабочую группу, которая должна будет согласовать новый тариф. При этом все дальнейшие изменения стоимости услуг мобильные операторы также должны будут согласовывать с крымскими чиновниками, сообщает ForPost

Напомним, что ранее жители республики получили сообщение от МТС, в котором говорилось о подорожании популярного в Крыму тарифа «Супер МТС». После этого Минкомсвязь установило мораторий на рост тарифов на сотовую связь в Севастополе и Крыму до решения технических вопросов обеспечения регионов бесперебойной связью в роуминге.

Из-за опасений попасть под санкции в Крыму не работают крупные мобильные операторы. Услуги связи на полуострове предоставляют компании «Севтелеком», «Крымтелеком», а также «КТК-Телеком» («Волна мобайл») и «К-Телеком» (Win-mobile). Тем не менее жители Крыма часто используют прикрепленные к Краснодарскому краю сим-карты МТС.