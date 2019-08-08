Крымское мороженое будут продавать в Китае

Севастополь, 8 августа. Крымские производители мороженого будут поставлять свою продукцию в Китай. Первая партия лакомства уже отправилась в Поднебесную.

Корпорация развития Республики Крым подтвердила, что в ближайшее время китайцы попробуют крымское мороженое. Как сообщает ForPost, отправленная в азиатскую страну партия небольшая, однако в будущем производители планируют ежемесячно поставлять около 60 тонн мороженого. Известно, что рядом с портом, куда будут поставлять лакомство, расположены три города с населением 67 миллионов человек.

«Известный крымский производитель натурального мороженого ООО «Доброе» отправил в Китай первую партию своей продукции», – сообщается на сайте пресс-службы Корпорации.

Отметим, что продукцию транспортируют в специальном контейнере. Он поддерживает необходимую температуру для сохранения качества мороженого — минус 22 градуса. Первая партия прибудет в Китай уже 26 сентября.