Аксенов рассказал, как будут ремонтировать дороги в Крыму

Симферополь, 8 августа. Ремонтировать дороги в Крыму будет одна компания без проведения тендеров, сообщил глава республики Сергей Аксенов на странице в Facebook.

Аксенов заявил, что крымские власти назначат компанию «Центродорстрой» единственным исполнителем по всем работам. Как только деньги поступают на счет подрядчика, он тут же приступает к работе, пояснил чиновник.

Глава Крыма отметил, что такое решение было принято на встрече с вице-премьером России Дмитием Козаком. Член правительства представит соответствующий доклад президенту Владимиру Путину.

Крымские власти считают, что единственный подрядчик будет нести ответственность за сроки сдачи объектов. Это ускорит выполнение работ и положительно отразится на их качестве, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что Аксенов после совещания по развитию Белогорска раскритиковал работу главы администрации города. Он попросил Александра Алексеенко сложить полномочия.

Глава Крыма неоднократно объявлял о жестких мерах в отношении чиновников, на которых поступают жалобы от крымчан.