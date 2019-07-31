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Росгвардеец в Севастополе спас женщину из горящего автомобиля

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Росгвардеец в Севастополе спас женщину из горящего автомобиля

Севастополь, 31 июля. Сотрудник Росгвардии Павел Болдырь спас женщину из горящего автомобиля в Севастополе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на выходных, росгвардеец ехал вместе с семьей на отдых. Он заметил, что у впереди идущего автомобиля из-под капота льется топливо.

Павел Болдырь звуковыми сигналами попросил автоледи остановиться, в этот момент ее машина вспыхнула. Правоохранитель заглушил горящее авто и спас женщину, пишет ForPost.

Он воспользовался огнетушителем и ликвидировал огонь. После этого росгвардеец вызвал на место происшествия оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники Росгвардии спасли пенсионера, у которого случился инсульт.  Они оперативно прибыли на вызов и оказали пострадавшему первую помощь до приезда скорой.

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