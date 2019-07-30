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Силуанов и Мишустин приняли участие в работе платформы «ПРОдвижение» в Крыму

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Силуанов и Мишустин приняли участие в работе платформы «ПРОдвижение» в Крыму

Ялта, 30 июля. Глава Минфина России Антон Силуанов и руководитель ФНС Михаил Мишустин приняли участие в работе платформы «ПРОдвижение» в Ялте.

В ялтинской сессии принимают участие 290 человек, они демонстрируют навыки публичных выступлений, решают задачи налогового управления. По итогам работы первых двух сессий молодые налоговики помогли автоматизировать контроль налоговой отчетности.

Антон Силуанов считает, что такие проекты нужны для оценки потенциала молодых сотрудников налоговых органов.

«ФНС России преуспела в цифровизации. А чем объясняется такой успех? Молодыми кадрами», — сказал министр, его слова передает «360».

Глава Минфина России добавил, что российские власти стараются помочь молодым профессионалам. Для них создаются социальные лифты. Финалисты проекта «ПРОдвижение» получают повышения.

Ранее ФНС сообщил, что в стране увеличилось число зарегистрированных самозанятых россиян.

 

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