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Иномарка в Севастополе сбила переходивших дорогу отца с сыном

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Иномарка в Севастополе сбила переходивших дорогу отца с сыном

Севастополь, 26 июля. Hyundai сбил отца с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе в Севастополе, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

ДТП произошло утром 26 июля на Новороссийской улице. Водитель иномарки не уступил дорогу пешеходам, пострадавших мужчину и подростка увезли в больницу.

Врачи диагностировали у них многочисленные травмы. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, при которых произошло ДТП, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что на трассе между Черноморским и Евпаторией произошла авария, в которой погиб один человек. Еще пять человек получили травмы.

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