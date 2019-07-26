Иномарка в Севастополе сбила переходивших дорогу отца с сыном

Севастополь, 26 июля. Hyundai сбил отца с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе в Севастополе, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

ДТП произошло утром 26 июля на Новороссийской улице. Водитель иномарки не уступил дорогу пешеходам, пострадавших мужчину и подростка увезли в больницу.

Врачи диагностировали у них многочисленные травмы. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, при которых произошло ДТП, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что на трассе между Черноморским и Евпаторией произошла авария, в которой погиб один человек. Еще пять человек получили травмы.