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Аксенов посоветовал главе Белогорска уйти в отставку

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Аксенов посоветовал главе Белогорска уйти в отставку

Симферополь, 26 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал главе городской администрации Белогорска Александру Алексеенко подать в отставку. Об этом он написал на странице Facebook.

Аксенов принял участие в выездном заседании по вопросам развития Белогорска. Он отметил, что состояние города «оставляет желать лучшего»: не проводится регулярная уборка, после 22.00 в многоэтажки не подается вода.

Жители жалуются, что проблемы не решаются, а только накапливаются.

«Уверен, такой глава городу не нужен. В этой связи рекомендую ему написать заявление об увольнении сразу по выходу из отпуска», — написал Аксенов, его комментарий приводит ForPost.

Как сообщили в пресс-службе Аксенова, врио мэра Белогорска станет Галина Перелович. Ранее сообщалось, что в Крыму до 2022 года планируется открыть более 120 дошкольных учреждений.

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