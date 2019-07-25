Симферополь, 25 июля. Министерство курортов и туризма Крыма намерено требовать уголовного преследования за оказание услуг по фотографированию с животными, об этом заявил руководитель курортного ведомства Вадим Волченко.

Ранее была начата проверка после избиения туриста в Судаке несколькими неизвестными за отказ платить за фотографию с животными. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал туристов объявить бойкот фотографам с животными. Кроме того, он считает, что нужно усилить контроль за «негуманным» отношением к животным. Он напомнил, что оказание подобных услуг запрещено в Крыму республиканским законом.

Фотографам с животными в Крыму пригрозили уголовным преследованием. Как пишет РИА Новости, Волченко подчеркнул, что министерство курортов Крыма против использования животных в коммерческих целях. Он уточнил, что ведомство расценивает такие действия как минимум как административное правонарушение и настаивает на уголовном преследовании нарушающих закон граждан.

Ранее президент России Владимир Путин подписал поддержанный ранее Советом Федерации закон «Об ответственном обращении с животными». Закон предусматривает принятие ряда мер по защите животных от жестокого обращения и обеспечению безопасности граждан и их законных интересов при взаимодействии с питомцами. На законодательном уровне вводится запрет на умерщвление животных и избавление от них без помещения в приют или передачи новому владельцу.

Также закон запрещает проведение боев с участием животных, их содержание в барах, ресторанах и пропаганду жестокого обращения с питомцами. Кроме того, вводится запрет на содержание в квартирах, частных домах и на садовых участках диких животных. Будут запрещены контактные зоопарки в торговых центрах.

Закон прописывает правила выгула собак, в том числе потенциально опасных пород. Теперь будет обязательным использование поводка, ошейника и намордника. Документом предусмотрено создание отведенных для выгула собак мест и площадок, появление специальных приютов, а также прописаны правила содержания питомцев. Отлов животных, согласно новому закону, должен сопровождаться видеофиксацией и размещением информации о попавших в приюты питомцах.

Закон был внесен в Госдуму еще осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. В декабре текущего года инициативу поддержал Совет Федерации, сообщает Газета.ru. На важность принятия закона осенью 2016 года обращал внимание Владимир Путин.

Ранее участник операции по доставке содержащихся в «китовой тюрьме» морских животных в Шантарскую бухту Хабаровского края снял на видео процесс выпуска белухи на волю.

Отметим, что скандал с «китовой тюрьмой» на Дальнем Востоке разгорелся после того, как экологи сообщили о продаже в Китай краснокнижных касаток и белух, выловленных в российских водах. Кроме того, выяснилось, что морские животные находятся в совершенно неподходящих для содержания условиях. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова млекопитающих и жестоком обращении с животными.

На ситуацию с китовой тюрьмой обратил внимание президент РФ Владимир Путин. По его словам, данная проблема образовалась из-за высокого спроса на китов. Каждая косатка стоит около 100 млн долларов.

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, что правительство разрабатывает законопроект, который запретит отлов косаток и других морских животных. Исключение будет сделано только для ученых и малочисленных народов Крайнего Севера, для которых охота на китов является традиционным способом добычи пропитания.

Он также доложил, что специалисты проведут уникальную операцию по перевозке и выпуску в море содержащихся в «китовой тюрьме» животных.