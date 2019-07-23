Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Заплывший за буйки крымчанин попал под катер

418
0 Оставить комментарий

Заплывший за буйки крымчанин попал под катер

Симферополь, 23 июля. Купающийся мужчина угодил под катер в Алуште, врачам пришлось ампутировать ему часть ноги, сообщили в транспортной полиции Крыма.

Мужчина купался возле санатория и заплыл за буйки, он оказался в зоне судоходства. Водитель катера не заметил отдыхающего и наехал на него.

Пострадавшего доставили на берег и отправили в реанимацию. В Алуштинской ЦРБ 48-летнему туристу ампутировали ногу до колена.

По данным крымского главы МЧС Сергея Шахова, за последние сутки в Ялте и Саках утонули два человека, пишет ForPost.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров