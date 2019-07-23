Заплывший за буйки крымчанин попал под катер

Симферополь, 23 июля. Купающийся мужчина угодил под катер в Алуште, врачам пришлось ампутировать ему часть ноги, сообщили в транспортной полиции Крыма.

Мужчина купался возле санатория и заплыл за буйки, он оказался в зоне судоходства. Водитель катера не заметил отдыхающего и наехал на него.

Пострадавшего доставили на берег и отправили в реанимацию. В Алуштинской ЦРБ 48-летнему туристу ампутировали ногу до колена.

По данным крымского главы МЧС Сергея Шахова, за последние сутки в Ялте и Саках утонули два человека, пишет ForPost.