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Крымский ресторан похвастался фото с Лавровым

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Крымский ресторан похвастался фото с Лавровым

Симферополь, 22 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Крым с неофициальным визитом, фото с дипломатом опубликовал ресторан.

На прошлых выходных Сергей Лавров приехал в Севастополь. Он обедал в нескольких городских ресторанах, в одном из них сфотографировался с шеф-поваром Александром.

Фото с министром опубликовали в Instagram ресторана «Легенда», который находится на смотровой площадке в бухте Ласпи.

«Впечатления у нас самые приятные. Очень образованный, воспитанный, вежливый человек, культурный. С такими людьми общаться – наслаждение», – рассказали в ресторане.

О том, какие блюда заказывал высокопоставленный дипломат, не сообщается. Как отмечает ForPost, Лавров также посетил ресторан «Шампанерия», однако руководство заведения не стало комментировать его визит.

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