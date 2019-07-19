Шойгу и Развожаев обсудили развитие проектов Минобороны РФ в Севастополе

Москва, 19 июля. Глава Минобороны России Сергей Шойгу принял в Москве врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Новый глава Севастополя написал о своей рабочей поездке в столицу на странице Facebook. Развожаев отметил, что Севастополь и российский флот являются одним целым.

«Необходимо, чтобы совместные проекты работали на развитие, чтобы находились компромиссы по сложным вопросам», — отметил врио губернатора, его цитирует ForPost.

Как поясняет издание, Минобороны России передало в собственность города земельные участки для строительства культурного кластера на мысе Хрустальный, создания яхтенной марины в Балаклаве.

В свою очередь, власти Севастополя передали оборонному ведомству землю под расширение аэродрома «Бальбек» и на другие инфраструктурные проекты.