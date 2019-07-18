Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Молодой севастополец зарубил топором мать и бабушку

30
0 Оставить комментарий

Молодой севастополец зарубил топором мать и бабушку

Симферополь, 18 июля. Житель Севастополя предстанет перед судом по статье о грабеже, двойном убийстве и краже, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Региональный Следственный комитет опубликовал видео эксперимента, в ходе которого подозреваемый рассказывает о совершении убийства. Преступление произошло 31 января 2019 года.

Молодой человек поссорился с матерью, затем нанес ей несколько ударов ножом и добил топором. Свидетелем убийства стала бабушка, 18-летний юноша убил старушку, пишет ForPost.

Экспертиза показала, что подозреваемый не страдает психическим расстройством. По словам парня, он находился под действием наркотических веществ.

Следственные органы выяснили, что за два дня до убийства он избил и ограбил девушку в Инкермане, а также совершил разбойное нападение на соседку. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров