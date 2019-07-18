«Ласточкино гнездо» отреставрируют к 2020 году

Ялта, 18 июля. Уникальное архитектурное сооружение «Ласточкино гнездо» в крымской Гаспре отреставрируют к осени 2020 года, сообщается на сайте госзакупок.

Дворец был построен в 1912 году, он является визитной карточкой Крыма. Победитель тендера отреставрирует здание внутри и снаружи, установит сваи для укрепления дворца.

Стоимость контракта составила почти 80 млн рублей. Деньги выделены Крыму по федеральной целевой программе, пишет ForPost.

Ранее крымские власти сообщили об увеличении туристического потока с Украины. По словам главы парламентского комитета Крыма по туризму Алексея Черняка, на границе наблюдаются очереди. Отдых в Крыму для украинцев остается самым доступным.