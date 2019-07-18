Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Ласточкино гнездо» отреставрируют к 2020 году

45
0 Оставить комментарий

«Ласточкино гнездо» отреставрируют к 2020 году

Ялта, 18 июля. Уникальное архитектурное сооружение «Ласточкино гнездо» в крымской Гаспре отреставрируют к осени 2020 года, сообщается на сайте госзакупок.

Дворец был построен в 1912 году, он является визитной карточкой Крыма. Победитель тендера отреставрирует здание внутри и снаружи, установит сваи для укрепления дворца.

Стоимость контракта составила почти 80 млн рублей. Деньги выделены Крыму по федеральной целевой программе, пишет ForPost.

Ранее крымские власти сообщили об увеличении туристического потока с Украины. По словам главы парламентского комитета Крыма по туризму Алексея Черняка, на границе наблюдаются очереди. Отдых в Крыму для украинцев остается самым доступным.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров