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Поединки воинов, средневековая аптека и уроки ремесла ждут гостей фестиваля в Херсонесе

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Поединки воинов, средневековая аптека и уроки ремесла ждут гостей фестиваля в Херсонесе

Херсонес, 16 июля. Масштабный исторический фестиваль пройдет в Севастополе в рамках театрального проекта «Грифон». Мероприятие состоится 27 и 28 июля на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Организаторы фестиваля подготовили увлекательную программу для любителей истории. Гостей фестиваля ждут обучающие мастер-классы, поединки воинов разных времен, а также премьера исторической пьесы.

Масштабная историческая реконструкция позволит севастопольцам и гостям Крыма почувствовать себя свидетелями легендарных событий. Более 100 реконструкторов со всей России воссоздадут в рамках фестиваля период в 1,5 тысячелетия, сообщает ForPost.

Посетителей будут ожидать мастер-классы по гончарному, ювелирному, ткацкому, столярному и кожевенному ремеслам. Кроме того, на мероприятии можно будет попробовать изготовить стекло и заняться чеканкой монет. Также в Херсонесе откроют аптеку времен Средневековья и расскажут о древнейших способах сохранения здоровья и красоты.

Отметим, что фестиваль создается при содействии Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история». Фонд курирует развитие музея-заповедника «Херсонес Таврический».

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