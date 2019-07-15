СК РФ организовал поездку на море для школьников из Сирии

Ялта, 15 июля. Пятьдесят школьников из Сирии отдыхают в центрах «Артек» и «Орленок», оздоровление детей организовано по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, сообщается на сайте ведомства.

Сирийские школьники и дети военных, погибших в ходе боев с террористами в Сирии, с 24 июня находятся в Краснодаре и в Крыму. По словам руководителя управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергея Петрова, здесь они найдут новых друзей и познакомятся с такой замечательной страной как Россия.

Летний отдых включает игры, участие в различных кружках и спортивных соревнованиях. Школьники отправятся на экскурсии по Крыму и Краснодарскому краю. На полуострове для сирийских детей подготовили программу «Юный следователь» и рассказали о профессии.

Как отмечается на сайте СК РФ, помощь пострадавшим при террористических актах и в вооруженных конфликтах является частью деятельности ведомства.