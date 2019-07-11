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Уволен глава МВД Крыма

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Уволен глава МВД Крыма

Симферополь, 11 июля. Генерал-лейтенант Олег Торубаров уволен с должности министра внутренних дел Крыма в связи с выходом на пенсию, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

«Олег Торубаров освобожден от должности, в настоящее время проживает в Республике Крым и является пенсионером», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Врио министра внутренних дел назначен его заместитель генерал-майор Павел Каранда.

Олег Торубаров начал службу в органах внутренних дел более 40 лет назад. 28 августа 2018 года Торубаров стал новым министром внутренних дел по Республике Крым. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее Торубаров возглавлял полицию Алтайского края.

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