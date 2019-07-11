Крымские альпинисты подняли российский флаг на высоту 5 тысяч метров

Симферополь, 11 июля. В экспедицию на гору Казбек крымчане взяли и флаг России. Покорение самой сложной кавказской вершины заняло шесть дней.

Крымский альпинист Михаил Шабанов организовал поход, целью которого было восхождение на одну из сложнейших вершин Кавказа. Группа из семи профессионалов – граждан четырех стран, среди которых украинцы и казахи, – объединились для покорения Казбека.

По словам Шабанова, маршрут участников был проложен по печально известному Кармадонскому ущелью, где в 2002 году погибла съемочная группа «Связного» вместе с Сергеем Бодровым-младшим.

Альпинисты успешно адаптировались к разреженному воздуху, прошли осыпные каменные склоны, ледники и смогли преодолеть снежную метель.

«Высказывание «наша сила в единстве» как никогда верно именно во время реализации таких сложных проектов», — рассказал альпинист, его цитирует ForPost.

З время экспедиции альпинисты прошли около 50 километров и успешно взошли на Казбек, где и установили российский триколор и флаги еще трех стран.