Память погибших подводников почтили на Черноморском флоте

Севастополь, 6 июля. Андреевские военно-морские флаги приспустили на кораблях и подлодках Черноморского флота в знак скорби о моряках-подводниках, погибших 1 июля 2019 года при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море.

На кораблях и подлодках Черноморского флота прозвучали сирены и состоялась минута молчания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Моряки Черноморского флота на внешнем рейде Севастопольской бухты спустили на воду траурный венок и цветы. Помимо кораблей, находящихся в пунктах базирования, также приспустили флаги и дали звуковые сигналы корабли ВМФ РФ, находящиеся на выполнении задач в Средиземном и Черном морях.

Экипажи кораблей и подводных лодок почтили память погибших минутой молчания. Ранее акция памяти погибших моряков прошла в Севастополе. Ветераны, военнослужащие флота и простые горожане возложили цветы к стеле Мурманска на аллее городов-героев.

Напомним, трагедия произошла 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря. В процессе батиметрических исследований на глубоководном судне ВМФ РФ произошло возгорание, унесшее жизни 14 моряков. Экипаж успел эвакуировать из горящего отсека гражданского представителя.

Церемония прощания с погибшими моряками-подводниками состоялась в Петербурге на Серафимовском кладбище. На месте захоронения подводников в дальнейшем будет установлен мемориал. Президент России Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к государственным наградам.