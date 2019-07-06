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Память погибших подводников почтили на Черноморском флоте

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Память погибших подводников почтили на Черноморском флоте

Севастополь, 6 июля. Андреевские военно-морские флаги приспустили на кораблях и подлодках Черноморского флота в знак скорби о моряках-подводниках, погибших 1 июля 2019 года при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море.

На кораблях и подлодках Черноморского флота прозвучали сирены и состоялась минута молчания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Моряки Черноморского флота на внешнем рейде Севастопольской бухты спустили на воду траурный венок и цветы. Помимо кораблей, находящихся в пунктах базирования, также приспустили флаги и дали звуковые сигналы корабли ВМФ РФ, находящиеся на выполнении задач в Средиземном и Черном морях.

Память погибших подводников почтили на Черноморском флоте

Экипажи кораблей и подводных лодок почтили память погибших минутой молчания. Ранее акция памяти погибших моряков прошла в Севастополе. Ветераны, военнослужащие флота и простые горожане возложили цветы к стеле Мурманска на аллее городов-героев.

Напомним, трагедия произошла 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря. В процессе батиметрических исследований на глубоководном судне ВМФ РФ произошло возгорание, унесшее жизни 14 моряков. Экипаж успел эвакуировать из горящего отсека гражданского представителя.

Память погибших подводников почтили на Черноморском флоте

Церемония прощания с погибшими моряками-подводниками состоялась в Петербурге на Серафимовском кладбище. На месте захоронения подводников в дальнейшем будет установлен мемориал. Президент России Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к государственным наградам.

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