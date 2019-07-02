Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Тепловоз под Севастополем сбил сидевшего на рельсах мужчину

44
0 Оставить комментарий

Тепловоз под Севастополем сбил сидевшего на рельсах мужчину

Симферополь, 2 июля. Правоохранительные органы проводят проверку после инцидента с тепловозом в Инкермане, сообщили в Крымском линейном управлении МВД России.

Инцидент произошел в ночь на 1 июля. По предварительной информации, машинист заметил на рельсах сидящего человека. Он неоднократно сигналил, но мужчина не реагировал на предупреждающие звуки.

После столкновения с поездом мужчину отбросило в кювет. Пострадавшим оказался 33-летний житель Севастополя, его доставили в больницу с множественными переломами. Правоохранители выясняют, в каком состоянии находился человек при инциденте, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что электропоезд в Москве сбил двух человек. От полученных травм пострадавшие скончались прямо на месте ЧП.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров