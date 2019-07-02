Тепловоз под Севастополем сбил сидевшего на рельсах мужчину

Симферополь, 2 июля. Правоохранительные органы проводят проверку после инцидента с тепловозом в Инкермане, сообщили в Крымском линейном управлении МВД России.

Инцидент произошел в ночь на 1 июля. По предварительной информации, машинист заметил на рельсах сидящего человека. Он неоднократно сигналил, но мужчина не реагировал на предупреждающие звуки.

После столкновения с поездом мужчину отбросило в кювет. Пострадавшим оказался 33-летний житель Севастополя, его доставили в больницу с множественными переломами. Правоохранители выясняют, в каком состоянии находился человек при инциденте, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что электропоезд в Москве сбил двух человек. От полученных травм пострадавшие скончались прямо на месте ЧП.