Водитель врезался в столб в Севастополе, погиб пассажир

Севастополь, 28 июня. На улице Героев Севастополя произошло смертельное ДТП с участием такси, сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла утром 28 июня. Водитель такси на Lada Granta врезался в столб, его пассажир 1996 года рождения получил тяжелые травмы. Пострадавший скончался на месте.

Скорая госпитализировала водителя 1984 года рождения. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Отмечается, что утром не было дождя, дорога была сухой, пишет ForPost.

По некоторой информации, из-за повреждения столба ЛЭП в этом районе произошло отключение электричества. Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ проверяют ДТП, в котором погибли 5 человек.