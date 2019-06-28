Крымчан предупредили о дожде и штормовом ветре

Симферополь, 28 июня. Спасатели предупредили жителей Крыма о приближающемся шторме. На полуостров надвигаются грозовые тучи, пройдет дождь.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии, 28 июня погода на полуострове резко ухудшится. Скандинавский циклон принесет ливни, грозу.

Ветер усилится до 25 метров в секунду. Температура воздуха составит 20-25 градусов, в ночное время суток столбики термометров поднимутся до 15 градусов.

Штормовое предупреждение также действует на территории Симферополя, отмечает ForPost. Ранее сообщалось, что в центральных районах России резко похолодало летом впервые за 18 лет.