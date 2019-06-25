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Феодосийский завод «Море» будет строить морские «Кометы»

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Феодосийский завод «Море» будет строить морские «Кометы»

Симферополь, 25 июня. Судостроительный завод «Море» в Феодосии будет строить скоростные пассажирские суда «Комета» в рамках соглашения с ярославским заводом «Вымпел».

Первую «Комету» поставили в Крым в 2017 году. По словам министра промышленной политики Андрея Васюты, часть серии будет производиться на феодосийском заводе, остальная часть — на рыбинском, отмечает ТАСС.

С 2019 года начинается достройка судов на полуострове. Планируется завершить работу над двумя «Кометами», пишет ForPost.

В Крыму 1 июля прошлого года открылось морское сообщение между Ялтой и Севастополем. Власти планируют, что в 2019 году морской транспорт соединит все крупные приморские города полуострова.

Ранее сообщалось, что в Крыму увеличился туристический поток из Украины. Власти республики готовятся принять до 10 миллионов отдыхающих в этом году.

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Автор: Ирина Селезнева
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