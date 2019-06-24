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Авария оставила почти 100 тысяч жителей Симферополя без электричества

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Авария оставила почти 100 тысяч жителей Симферополя без электричества

Симферополь, 24 июня. Почти 100 тыс. потребителей остались без электроэнергии в Симферополе после аварии на линии электропередач, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов, авария произошла около 13.00 на одной из ЛЭП в крымской столице. По состоянию на 14.00 в городе остались без электричества более 98 тысяч потребителей.

Энергетики ведут ремонтные работы, на месте аварии находится бригада «Крымэнерго». Спасатели объявили штормовое предупреждение на 24 июня. Ветер усилился до 25 метров в секунду, передает «360».

Водителям посоветовали не оставлять автомобили возле рекламных конструкций и под деревьями. Жителям Симферополя следует переждать непогоду в зданиях. Не стоит выходить на улицу без особой необходимости.

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Автор: Ирина Селезнева
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