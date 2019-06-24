Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней

Симферополь, 24 июня. МЧС РФ объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

По данным спасателей, 24 июня в Крыму пройдут сильные ливни, грозы, а также град. Ожидается шквальный ветер до 20-25 метров в секунду. В крымском управлении МЧС призвали соблюдать меры безопасности.

Отметим, что в начале января из-за непогоды около 11 тысяч человек остались в Крыму без электричества.

Ранее стало известно, что Крым может стать альтернативой курортам Грузии, об этом пишут «Известия».