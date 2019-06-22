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Один человек погиб и пять пострадали в массовом ДТП в Крыму

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Один человек погиб и пять пострадали в массовом ДТП в Крыму

Симферополь, 22 июня. Автомобильная авария на дороге Черноморское — Евпатория унесла жизнь одного человека, сообщила пресс-служба крымского управления МВД РФ.

По данным ведомства, на дороге в Крыму Daewoo Matiz столкнулся с автомобилем Mitsubishi ASX, который, вылетев на встречную полосу, врезался в ВАЗ-21110. При этом машину южнокорейского производства отбросило за пределы проезжей части, а затем она опрокинулась. 

Жертвой ДТП стал водитель отечественного автомобиля. Еще пять человек пострадали: водитель и пассажиры Mitsubishi ASX, пассажир Daewoo Matiz. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.

Один человек погиб и пять пострадали в массовом ДТП в Крыму

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Автор: Данила Копп
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