Один человек погиб и пять пострадали в массовом ДТП в Крыму

Симферополь, 22 июня. Автомобильная авария на дороге Черноморское — Евпатория унесла жизнь одного человека, сообщила пресс-служба крымского управления МВД РФ.

По данным ведомства, на дороге в Крыму Daewoo Matiz столкнулся с автомобилем Mitsubishi ASX, который, вылетев на встречную полосу, врезался в ВАЗ-21110. При этом машину южнокорейского производства отбросило за пределы проезжей части, а затем она опрокинулась.

Жертвой ДТП стал водитель отечественного автомобиля. Еще пять человек пострадали: водитель и пассажиры Mitsubishi ASX, пассажир Daewoo Matiz. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.