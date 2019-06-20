Морские грузоперевозки в Турцию заинтересовали крымских бизнесменов

Севастополь, 20 июня. Более 250 контейнеров грузов перевезено грузовым судном из Севастополя в Стамбул с конца февраля 2019 года. Об этом рассказал глава отдела таможенного контроля Севастопольской таможни Юрий Волощенко.

С 24 февраля между Севастополем и портом в Стамбуле ходит контейнеровоз. В общей сложности судно перевезло свыше 250 контейнеров.

По словам Юрия Волощенко, данное направлено заинтересовало участников свободной экономической зоны и бизнесменов полуострова. Он отметил, что линию открыли при согласовании с пограничными управлением Крыма, пишет РИА Новости.

Из Крыма в Турцию отправляют промышленную продукцию. О том, какие товары поступают на полуостров, не сообщается.

Паромное сообщение между Крымом и Турцией организовали в 2016 году, в марте 2018 года его отменили. Власти Севастополя надеются на возобновление работы парома.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по результатам народного референдума. Подавляющее большинство крымчан проголосовало за вхождение в состав РФ.

Международные авиакомпании прекратили полеты на полуостров под давлением Запада. В 2018 году запустили автомобильное движение по Крымскому мосту, регион преодолел транспортный кризис. Все это время Крым и материковую Россию связывала паромная переправа.