Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Отрубленные головы крокодилов нашли во дворе многоэтажки в Симферополе

121
0 Оставить комментарий

Отрубленные головы крокодилов нашли во дворе многоэтажки в Симферополе

Симферополь, 20 июня. Жители Симферополя нашли отрубленную голову крокодила во дворе дома по улице Воровского, говорится в сообщении на сайте Государственного комитета ветеринарии Республики Крымю

На место происшествия прибыли специалисты комитета ветеринарии и сотрудники полиции, прокуратуры. При осмотре территории нашли еще одну голову крокодила.

Отрубленные головы крокодилов нашли во дворе многоэтажки в Симферополе

Останки пресмыкающихся поместили в специальный контейнер. Во дворе провели дезинфекцию. Правоохранительные органы считают, что с животными обошлись с особой жестокостью. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области в середине июня нашли брошенного мертвого крокодила. По некоторой информации, от хищника могли избавиться работники цирка, полиция проводит проверку инцидента.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров