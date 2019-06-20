Отрубленные головы крокодилов нашли во дворе многоэтажки в Симферополе

Симферополь, 20 июня. Жители Симферополя нашли отрубленную голову крокодила во дворе дома по улице Воровского, говорится в сообщении на сайте Государственного комитета ветеринарии Республики Крымю

На место происшествия прибыли специалисты комитета ветеринарии и сотрудники полиции, прокуратуры. При осмотре территории нашли еще одну голову крокодила.

Останки пресмыкающихся поместили в специальный контейнер. Во дворе провели дезинфекцию. Правоохранительные органы считают, что с животными обошлись с особой жестокостью. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области в середине июня нашли брошенного мертвого крокодила. По некоторой информации, от хищника могли избавиться работники цирка, полиция проводит проверку инцидента.