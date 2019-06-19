Симферополь, 19 июня. В настоящее время в Крыму наблюдается потребность в рабочих профессиях, их доля составляет 63,5% от общей потребности, рассказали в Минтруде республики. Были названы самые востребованные профессии в Крыму. Отмечается, что представители рабочих профессий больше всего нужны в Симферополе, Керчи, Ялте и Евпатории.

Как пишет News.ru, в сельских районах нужны медики, педагоги, работники социально-культурной сферы. С началом курортного сезона становятся востребованными профессии, связанные с туризмом. Такие вакансии доступны для жителей Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Судака, а также Сакского региона, Бахчисарайского, Черноморского и Ленинского районов.

Ранее были названы города Крыма с самыми высокими зарплатами. В столице Крыма средняя зарплата составила 37 474 рубля, в Черноморском районе — 34 928 рублей. Самая низкая зарплата зафиксирована в январе 2019 года (26 345 рублей).

Самые высокие зарплаты в банковском и страховом секторе (105 973 рубля), в органах госуправления (69 672 рубля). Самые низкие — в издательском бизнесе и в полиграфии (18 314 рублей), на производстве одежды (9017 рублей).

Также были определены самые популярные у студентов Крыма специальности. В министерстве образования, науки и молодежи Крыма определили самые популярные среди студентов республики специальности. Список возглавили профессии в сфере общественного питания и торговли.

Вторую строчку рейтинга заняли специальности в сфере промышленности — швейное производство, радиоэлектроника, судостроение. Также многие жители Крыма получают образование, связанное с областью автодорожного, железнодорожного и водного транспорта.

В свою очередь области строительства, сельского хозяйства, культуры, медицины и сферы обслуживания большой популярностью среди крымских студентов не пользуются. Как уточнили в министерстве, сейчас в республике работают девять вузов и 37 учреждений среднего профессионального образования.

Ранее стало известно, специалисты каких специальностей в России получают самые высокие зарплаты. Как оказалось, в крупных городах выше всего ценят труд водителей, электросварщиков и маркировщиков.